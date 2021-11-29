Peugeot 2008 в октябре 2021 года впервые стал бестселлером в Европе

Компактный кроссовер Peugeot 2008 в октябре стал самой продаваемой моделью на европейском рынке впервые с момента появления модели в 2013 году. Как отмечают в Peugeot, кроссовер 2008 текущего поколения стал первой моделью SUV, получившей электрическую модификацию в рамках стратегии электрификации модельного ряда Peugeot.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал компактный кроссовер Peugeot 2008 с показателем 18836 реализованных машин (+9%). Второе место занимает Renault Clio, чьи продажи составили 14296 единиц (-36%). Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели снизилась на 27% до 13888 автомобилей. Далее идет Dacia Sandero, на котором остановил свой выбор 13691 европейский покупатель (-11%). Замыкает пятерку лидеров Fiat 500, разошедшийся тиражом 13004 экземпляра (+2%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Fiat Panda (12623 шт., -34%), Ford Focus (12578 шт., -16%), Hyundai Tucson (12089 шт., +59%), Volkswagen T-Roc (11948 шт., -21%) и Citroen C3 (11505 шт., -29%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России - в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Peugeot