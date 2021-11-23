Первый кроссовер Abarth появится через год | АВТОСТАТ

Первый кроссовер Abarth появится через год

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Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год
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Под маркой Abarth компания Fiat выпускает «заряженные» версии своих автомобилей, но сейчас в гамме остались только разновидности маленькой трехдверки Fiat 500. Мощные модели Abarth 595 и Abarth 695 продаются преимущественно в Европе, пишет издание «Авторевю». И вот, наконец, в гамме Abarth появится кроссовер, который, правда, будет продаваться не в Европе, а в Бразилии.

По данным местного издания QuatroRodas, первый паркетник Abarth разрабатывается на основе недавно представленной модели Fiat Pulse. Это компактная пятидверка длиной всего 4,1 м, которая имеет приподнятую посадку и только передний привод. По предварительной информации, «заряженный» Abarth Pulse обзаведется турбомотором 1.3 мощностью 185 л.с. (такой уже устанавливают на более крупные модели Fiat и Jeep), усиленной подвеской, мощными тормозами и агрессивным обвесом.

Дебют первого кроссовера Abarth ожидается в конце 2022 года, хотя в продажу он поступит только в 2023-м. Но, как и базовый Fiat Pulse, такой паркетник будет продаваться только в Южной Америке.

О моделях, которые могут появиться в нашей стране до конца года, читайте в «Календаре новинок». 

Рендер: quatrorodas.abril.com.br

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкроссоверыfiat

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