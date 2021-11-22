АВТОВАЗ приостановил прием заказов на ряд модификаций LADA Vesta и Granta

АВТОВАЗ в ноябре принимает от дилеров заказы на январь 2022 года, однако в списке доступных автомобилей присутствуют не все модификации. Как пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на дилеров LADA, это связано с производственными ограничениями из-за нехватки электронных компонентов.

Так, не доступны к заказу на январь 2022 года автомобили LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross, а также LADA Granta Drive Active и Granta с автоматической трансмиссией. Когда возобновят заказы на эти комплектации автомобилей LADA, пока неизвестно. Также в списке отсутствует пятидверная LADA Niva Legend, которая, судя по всему, с 2022 года больше выпускаться не будет.

Между тем, АВТОВАЗ возобновил прием заявок от дилеров на трехдверные LADA Niva Legend, но уже с датой отгрузки в следующем году – их сборка начнется только в январе 2022-го, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». Напомним, прием дилерских заказов на LADA Niva Legend 3d был приостановлен еще в октябре. Причиной стала большая задолженность по отгрузке этих машин из предыдущих заявок, принятых еще в начале осени. Чтобы не тащить старые долги в новый год, завод постарался рассчитаться по ним до наступления праздничных каникул.

По предварительной информации, рабочую неделю 22-26 ноября все сборочные линии АВТОВАЗа начнут по обычным графикам, но без простоев все же не обойдется. Так, с понедельника по среду все конвейеры будут работать. А вот на четверг и пятницу ожидается простой на сборочной линии LADA Granta.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25573 автомобиля LADA – это на 31% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 294422 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 22,4% против 22,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ