Обанкротившийся SsangYong спасет производитель электробусов

На южнокорейскую марку SsangYong Motor нашелся покупатель: предпочтительным участником торгов называют консорциум, возглавляемый стартапом в сфере электробусов Edison Motors. По данным источников Nikkei, сумма сделки, которая может быть закрыта уже в ноябре, оценивается примерно в 260 млн долларов. Однако для того, чтобы она состоялась, необходимо разрешение суда, так как в настоящее время обанкротившийся SsangYong находится под внешним управлением, пишет портал Motor.ru.

Стартап Edison Motors существует с 2015 года и занимается электробусами и электрическими грузовиками. Ожидается, что под руководством нового владельца у SsangYong появится возможность выпускать электрокары на своем единственном предприятии в южнокорейском Пхентхэке.

Напомним, с 2011 года 74,65% акций SsangYong принадлежат индийскому конгломерату Mahindra & Mahindra. Весной 2021-го стало известно, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Mahindra взяла курс на сокращение расходов, в том числе отказала SsangYong в финансовой поддержке в размере 423 млн долларов. Тогда же сообщалось, что южнокорейскому бренду пообещали выдать займ в размере 32,3 млн долларов на время поисков альтернативных источников финансирования.

Несмотря на тяжелое положение, в течение 2021 года SsangYong смог представить ряд новинок. Например, не так давно компания опубликовала первые дизайн-скетчи нового концептуального внедорожника под обозначением X200. Автомобиль получит ретро-черты во внешности в виде угловатого кузова, коротких свесов и круглой оптики, характерных для машин марки Jeep.

О перспективах развития электромобилей в России и мире можно узнать, посмотрев видеозапись онлайн-конференции Autostat Analytic Break, которая доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: SsangYong