«IT-Революция в автобизнесе 2021»: до форума остался один день

Уже завтра, 27 октября 2021 года, начнет свою работу пятый ежегодный форум «IT-Революция в автобизнесе 2021». Всех участников авторынка – дилеров, дистрибьюторов, представителей лизинговых, консалтинговых и страховых компаний мы приглашаем принять в нем участие. На выбор предлагается два формата – безопасный онлайн-режим или драйвовое «живое» общение. Что бы вы ни выбрали, в любом случае вы узнаете обо всех «IT-лайфхаках» первыми.
В ежегодном конкурсе IT-решений примут участие 12 кейсов, из которых наверняка можно выбрать тот, что найдет в вашем бизнесе недополученную прибыль. Кстати, в этом году, победителя, презентовавшего самый яркий и полезный для автобизнеса проект, ждет подарок в духе современных технологий – Дрон DJI.
А пока разработчики представляют свои продукты, зрители тоже могут «размять мозги». В этом году организаторы форума проведут специальный конкурс на самую интересную идею для IT-разработки. Офлайн- и онлайн-зрители могут выдвигать любые смелые предложения, для воплощения которых понадобится IT-гаджет, мобильное приложение, IT-система или digital-проект. Полученный кейс в итоге должен помочь улучшить работу дилерского центра, СТО или страховой компании. Самым креативным зрителям достанутся призы - умная колонка «MAIL Капсула, Маруся» или умная колонка «Яндекс.Станция МАХ». Одна – для гостя, который посетит форум лично, другая – для «удаленного» зрителя.
До старта «IT-Революции в автобизнесе» остался всего один день, но вы еще можете присоединиться к нам в любом удобном для вас формате.
1. Если вы официальный дилер, укажите при регистрации промокод «ITRD» – мы пришлем вам индивидуальные условия очного участия.
2. Если вы представитель IT-компании, то напишите или позвоните организаторам по предложенным ниже контактам – мы рассмотрим возможность вашего участия в конкурсе IT-технологий для автобизнеса.
Для всех остальных – можно ознакомиться с программой форума на нашем сайте и там же пройти регистрацию.
Место встречи: Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стартхаб «Красный Октябрь».
Контакты для связи с организаторами форума:
Александр Шацкий, ash@autostat.ru, +7 903 333 0234