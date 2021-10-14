GM рассказал о разработках для будущих моделей

Американский автоконцерн General Motors объявил о планах по быстрому масштабированию производства электромобилей: к 2030 году более 50% заводов в Северной Америке и Китае смогут производить электромобили. Кроме этого, GM планирует инвестировать 35 млрд долларов до 2025 года в полностью электрические и автономные транспортные средства, запустить более 30 новых электромобилей по всему миру, а также удвоить годовую выручку к концу десятилетия, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Рост GM на рынке электромобилей будет обеспечиваться модульной платформой Ultium, разработанной компанией для запуска широкого портфеля электромобилей с использованием общих масштабируемых компонентов. Спектр электромобилей с двигателем Ultium будет включать автомобили массового спроса, в том числе кроссовер Chevrolet, кроссоверы Buick, внедорожники от Chevrolet, GMC и Hummer EV, а также роскошные электромобили Cadillac, такие как Lyriq и Celestiq, которые были представлены ранее в этом году.

Двухплатформенная стратегия GM Ultium plus Ultifi направлена на активное расширение цифровых услуг и увеличение срока службы автомобилей. Ultifi – это комплексная программная платформа, разработанная для развития новых возможностей для транспортных средств и цифровизации жизни клиентов. Эта платформа призвана обеспечить бесперебойную доставку программируемых функций, приложений и облачных услуг клиентам по беспроводной сети. Функциональность Ultifi основана на платформе Vehicle Intelligence Platform (VIP), передовой электрической архитектуре GM. Сегодня автомобили с VIP-поддержкой обеспечивают беспроводную связь, большую пропускную способность для передачи данных, надежную кибербезопасность и высокоскоростную вычислительную мощность.

Кроме того, GM поделилась первыми подробностями об Ultra Cruise, важном технологическом шаге в области усовершенствованной помощи при вождении без помощи рук. Эта новейшая технология, которая станет доступной уже с 2023 года. Ultra Cruise разработан для обработки 95% всех сценариев вождения на каждой асфальтированной дороге в США и в Канаде, со временем это создаст возможность вождения без помощи рук практически от двери до двери. В то же время система Super Cruise, которая уже внедрена на рынках США и Канады, к 2023 году будет использоваться в более чем 20 различных моделях брендов General Motors.

Найти автомобили этих и других марок можно и в России в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: General Motors