Около 500 внедорожников Volkswagen Touareg попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» 8 октября объявила об отзыве 476 внедорожников Volkswagen Touareg, реализованных 2020 год. Причина отзыва: на автомобилях Touareg, выпущенных в определённый период, на винты правого и левого несущих нижних рычагов задней многорычажной подвески (ML-HA) устанавливались гайки с несоответствующим качеством материала, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будут заменены гайки правого и левого нижних несущих рычагов задней многорычажной подвески. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 148 внедорожников Volkswagen Touareg, реализованных с 2020-го по 2021 год. Причины отзыва: на некоторых выпущенных в определенный период автомобилях Volkswagen, оснащенных системой контроля давления в шинах, могут возникать сбои в работе системы, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях должны быть заменены все четыре датчика давления в шинах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen обновила пакет «Парковка Плюс» для кроссовера Touareg, добавив в него функцию дистанционного управления парковкой. Теперь присутствие водителя в машине необязательно – автомобиль может припарковаться даже в небольшом пространстве, а также выехать с места без непосредственного участия человека.

В каких городах есть дилерские центры Volkswagen, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Volkswagen