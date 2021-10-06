Обновленный Kia Cerato успешно стартовал на российском рынке

Российские дилеры Kia в сентябре реализовали 17037 автомобилей – это на 16% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года в России было продано 159729 автомобилей Kia, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,7% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в сентябре было реализовано 6635 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-15%), сообщает пресс-служба корейской марки. Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял седан бизнес-класса Kia K5, который выбрали 2298 покупателей (+29%). Третий результат показал кроссовер Sportage – 1860 автомобилей (-36%).

Далее следует среднеразмерный кроссовер Sorento, который разошелся в количестве 1820 экземпляров (+26%). Стоит отметить, что для Kia Sorento четвертого поколения это лучший итог месяца за последние два года. Замыкает пятерку российских бестселлеров Kia на этот раз модель Cerato с показателем 1325 реализованных машин (-15%), включая 827 обновленных седанов, поступивших в продажу в начале сентября. Как отмечается, выход на российский рынок обновленного Kia Cerato позволил модели показать рекордный результат за месяц в 2021 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia сертифицировала в России обновленное семейство моделей Kia Ceed. До конца этого года у дилеров будут представлены обновленные пятидверный хэтчбек Ceed и универсал Ceed Sportswagon (SW). На российский рынок выйдет также купе-кроссовер XCeed в версии 2022-го модельного года.

Полный список дилеров Kia (и не только Kia) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Kia