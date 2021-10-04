Завод «Ставрополь Авто» выставлен на продажу

Автомобильный завод «Ставрополь Авто», расположенный в городе Михайловске Ставропольского края, выставлен на продажу. Стоимость предприятия оценена в 4,3 млрд рублей, следует из лота, опубликованного Московским индустриальным банком («МИнБанк»). Производство на «Ставрополь Авто» организовано по полному технологическому циклу, включающему сварку и окраску кузовов, сборку автомобилей, их полный диагностический контроль и испытания готового автомобиля. Мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год, пишет «Газета.Ru».

Как отмечается, «Ставрополь Авто» – это второй по счету после «Дервейса» бывший автомобильный актив во владении известного в Карачаево-Черкесии бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева. Напомним, оба предприятия остановили работу в ноябре 2018 года в связи с налоговыми проверками, которые впоследствии переросли в уголовное дело против владельца заводов. С 2017 года на «Ставрополь Авто» выпускались автомобили Great Wall Hover H3 и H5. Для их дистрибуции на российском рынке был создан отдельный бренд – Hower.

По мнению экспертов, заинтересованность в предприятии могу проявить китайские автопроизводители, такие как Chery и Changan, которым для развития успеха на рынке необходима локальная сборочная площадка. Однако в этих компаниях данную информацию комментировать отказались.

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Фото: news-life.ru