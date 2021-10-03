Mercedes-Maybach выпустил юбилейную спецсерию к своему 100-летию

К своему 100-летнему юбилею Mercedes-Maybach представил серию Edition 100: лимитированная до 100 экземпляров версия текущих моделей S-Класса и GLS. Автомобили юбилейной спецсерии появятся на первых рынках запуска с начала 2022 года, а на остальных рынках – в течение года, сообщает пресс-служба штутгартского автопроизводителя.

Кроссовер GLS с двигателем V8 мощностью 557 л.с. сочетает спортивный вид с роскошью седана. Он на 33 см выше классического седана, предлагает просторный салон с пространством для ног 1,10 метра и оснащается пневмоподвеской. Салон обладает звукоизоляцией, а для его отделки использовалась изысканная кожа. Выдвигаемая электрическим способом подножка обеспечивает максимальный комфорт при посадке и высадке.

Представительский седан Mercedes-Maybach S-Класс оснащен двигателем V12 мощностью 612 л.с. (для России – 630 л.с.). К основным особенностям комплектации относятся звукоизолированная задняя часть салона первого класса вместе с акустической системой объемного звучания Burmester 4D, функции подогрева и массажа сидений, а также высокотехнологичные экраны для информационно-развлекательной системы. По сравнению с длинным S-Классом эта модель имеет увеличенную на 18 см колесную базу и впервые оборудована полным приводом.

Что касается особенностей лимитированной серии Edition 100, на решетке радиатора имеется эмблема бренда Maybach. S-Класс и GLS имеют двухцветную окраску «Серебристый хай-тек» и «Мореходный синий». В отделке интерьера использовалась кожа Manufaktur цвета «Белый хрусталь»/«Серебристо-серый жемчуг». Логотип бренда вместе с надписью Edition 100 украшает заднюю стойку кузова (S-Класс) или крайнюю заднюю стойку кузова (GLS), разные вещевые отсеки и панель с подсветкой в салоне. Надпись Edition 100 украшает также и крышки ступиц колес. Кованые диски модели GLS и колеса модели S-Класса дополнительно покрыты новым серым цветом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mercedes-Benz представила концепт-кар EQG, который является предсерийной версией полностью электрического внедорожника G-Класс. Концептуальный электромобиль оснащен независимой передней подвеской и жестким мостом сзади, разработанным заново ради интеграции электрического привода. Он обладает четырьмя расположенными вблизи колес и индивидуально управляемыми электродвигателями в сочетании с переключаемой коробкой передач, благодаря которой концепт-кар EQG можно переводить в «Режим понижающей передачи». Стоит также отметить, что аккумуляторные батареи, интегрированные в раму лестничного типа, обеспечивают низкий центр тяжести. Кроме того, поскольку электродвигатели практически с первого же оборота выдают максимум крутящего момента, то полностью электрический внедорожник – такой как концепт-кар EQG или последующая серийная модель – отличается огромной силой тяги и ее контролируемостью, что также станет преимуществом на крутых уклонах и спусках.

Какие модели (причем не только Mercedes-Benz) можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mercedes-Benz