КАМАЗ ищет площадку для производства электромобилей «Кама-1»

КАМАЗ обсуждает запуск нового завода в России по производству легковых электромобилей «Кама-1». Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

«У КАМАЗ уже есть опыт производства электробусов, и они обсуждают запуск завода в 2024-2025 году. Надо сказать, что сегодня Москва является главным интересантом и драйвером этого процесса», – отметил замминистра.

При этом он уточнил, что речь идет о заводе специально под «Каму-1». «Думаю, это будет небольшой завод, производство электромобилей – очень компактная история. В ближайшее время мы будем с интересом следить за новостями от компании, они сейчас ждут решения акционеров и будут определяться с площадкой», – сказал А.Морозов.

Напомним, предсерийный прототип электромобиля «Кама-1» был представлен в декабре 2020 года. Компактный автомобиль длиной примерно 3,4 м оснастили литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВтч и электродвигателем мощностью 80 кВт. Автомобиль, способный взять на борт четырех человек, может проезжать без подзарядки около 250 км. Разгон до «сотни» занимает у машины 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Что касается салона, то там есть виртуальная приборная панель, представляющая собой планшет, установленный в центре рулевого колеса. На центральной консоли расположилась кнопка запуска силовой установки, а также круглый селектор выбора режимов трансмиссии. Предполагается, что цена серийного автомобиля составит от 1,2 млн рублей. Ранее в КАМАЗе заявили, что в дальнейшем платформа «Кама-1» может лечь в основу целой линейки электрических машин с разными типами кузова.

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