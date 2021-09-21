Какие модели легковых автомобилей самые распространенные у юрлиц?

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на середину 2021 года в России было зарегистрировано 1,85 млн легковых автомобилей, оформленных на юридических лиц. Эксперты агентства приводят десятку наиболее распространенных таких моделей.
Из них больше всего в собственности юридических лиц оказалось легковых автомобилей LADA Largus – 66,4 тыс. экземпляров. Этот универсал повышенной вместимости в нынешнем году обновился и сегодня предлагается по цене от 768 900 рублей (здесь и далее по данным сайта «Цена Авто»). Легковые версии автомобиля представлены в 5- и 7-местном исполнениях, а также с вариацией Cross. «Ларгус» оснащается одним из двух моторов объемом 1,6 л (мощностью 90 и 106 л.с.), которые работают в паре с 5-ступенчатой МКП.
Чуть меньше в корпоративных парках насчитывается 3-дверных внедорожников LADA 4x4 – 65,2 тыс. штук. В настоящее время этот полноприводный автомобиль продается под своим родным именем – Niva (с приставкой Legend). Он комплектуется мотором 1,7 л (83 л.с.) и безальтернативной «механикой». Его минимальная цена составляет 649 900 рублей.
В тройку моделей-лидеров попал также Volkswagen Polo, численность которого на балансе различных компаний и организаций составила 61,2 тыс. единиц. Если раньше эта модель была седаном, то теперь предлагается в виде лифтбека по цене от 999 900 рублей. На выбор – три мотора объемом 1,4 (турбо, 125 л.с.) и 1,6 (90 и 110 л.с.) литра. Коробок передач – тоже три («механика», «автомат» и «робот»). При этом «автомат» работает в паре только со 110-сильным двигателем, «робот» – со 125-сильным, а МКП – с мотором объемом 1,6 л.
На четвертом месте – Toyota Camry (59,9 тыс. шт.), на пятом – Renault Logan (56,5 тыс. шт.). Порог в 50 тысяч единиц преодолели также Chevrolet Niva (55 тыс. шт.) и УАЗ «Хантер» (53,7 тыс. шт.) - они по числу автомобилей в корпоративных парках занимают соответственно шестое и седьмое места.
В ТОП-10 также попадают GAZ 3110 (48,9 тыс. шт.), LADA 2107 (43,8 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (43,4 тыс. шт.). Порог в 40 тысяч экземпляров сумела перешагнуть еще одна модель – УАЗ «Патриот» (42,6 тыс. шт.). Однако этот внедорожник находится уже за пределами десятки лидеров.
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Фото: LADA, Volkswagen, Renault