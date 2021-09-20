Hyundai сертифицировала в России «заряженные» i30 N и Elantra N Line

В открытой базе Росстандарта появились Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) сразу на две мощные модели Hyundai – «заряженные» i30 N и Elantra N Line. Оба сертификата действуют с начала сентября, однако сроки начала продаж новинок на сегодняшний день неизвестны. Выпускать «заряженные» версии в России точно не будут: судя по данным в сертификатах, такие «Элантры» к нам будут поставлять из Южной Кореи, а «тридцатки» – из Чехии, пишет издание «Авторевю».

Так, седан Hyundai Elantra N Line сертифицирован в нашей стране с турбомотором 1.6 T-GDI, причем его мощность снижена до 199 л.с. вместо 204 л.с. на других рынках, хотя крутящий момент сохранен (265 Нм). Согласно документу, двигатель может работать на бензине АИ-92, а в паре с ним предложены 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Версия с турбомотором добавлена в существующее ОТТС на «Элантру», однако единственный упомянутый в документе тип задней подвески – полузависимая, как у машин с менее мощными атмосферниками. Хотя на международных рынках Elantra N Line имеет многорычажную заднюю подвеску. Такой седан имеет 18-дюймовые колеса, а из-за иного обвеса длина оказалась на 25 мм больше (4675 мм), чем у младших версий.

Кроме того, сертификат выдан на обновленную модель Hyundai i30 N. Дореформенные машины продавали в России с 2019 года. Однако теперь, помимо стандартного хэтчбека длиной 4340 мм, в ОТТС вписан еще и пятидверный лифтбек длиной 4455 мм, который в компании называют Hyundai i30 Fastback N. В сертификате обе модификации фигурируют с турбомотором 2.0 T-GDI в двух вариантах форсировки. Базовый выдает 249 л.с. и 353 Нм, с ним агрегатируется только 6-ступенчатая «механика». Второй вариант развивает 280 л.с. и 392 Нм, и для него, помимо механической коробки передач, предусмотрен 8-ступенчатый преселективный «робот». Для обеих версий двигателя указан рекомендованный бензин АИ-95. Кстати, паспортное время разгона двухпедальной версии до 100 км/ч – 5,4 с вне зависимости от типа кузова.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai