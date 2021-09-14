Конференция «Автосервис – 2021» уже в эфире!

Традиционная ежегодная конференция «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование» начала свою работу в онлайн-формате. Организатором выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ» при поддержке Total Energies, Авито Авто и MIMS Automechanika.

В этом году будет меньше официальных докладов и больше живого общения. На этот раз лидеры отрасли в режиме мини-интервью смогут высказать свое мнение, поспорить, поделиться информацией и найти общий знаменатель по каждой из ключевых тем. Вот что предлагается для обсуждения:

- Текущая ситуация на рынке автосервиса и основные тенденции развития.

- Автосервис глазами клиента: как избавиться от негатива?

- Цифровые решения для автосервиса: нормо-часики тикают.

- Покупка запчастей для ремонта: кто должен этим заниматься – автовладелец или сервис?

- Где брать кадры? Вопросы обучения специалистов.

- Будущее уже здесь: такси, каршеринг, подписка – как меняется рынок автосервиса?

- Налогообложение: практика выживания после отмены ЕНВД.

Вы еще не успели зарегистрироваться для участия в форуме? Поторопитесь и вы узнаете, что думают вице-президенты РОАД, Алексей Подщеколдин и Владислав Рыдаев, о точках роста в дилерском сервисе.

Зарегистрироваться для онлайн-участия можно здесь.