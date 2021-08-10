Toyota Land Cruiser 300 получил турбодизельный двигатель в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на Toyota Land Cruiser 300 с новым турбодизельным двигателем, который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый мотор будет доступен во всех трех комплектациях модели – «Элеганс» (от 5 млн 557 тыс. руб.), «Комфорт+» (от 6 млн 805 тыс. руб.) и 70th Anniversary (от 7 млн 609 тыс. руб.), сообщает пресс-служба японской марки.

Флагманский шестицилиндровый дизельный двигатель собственной разработки компании Toyota был создан специально для Toyota Land Cruiser 300 в рамках перехода модели на архитектуру TNGA. Данный мотор оснащается новой топливной рампой Common Rail с электронным управлением и максимальным давлением в 270 МПа, что обеспечивает высокую мощность и низкий расход топлива. Двигатель имеет V-образную компоновку, рабочий объем 3346 куб.см, обладает мощностью в 299 л.с. и крутящим моментом в 700 Нм. Это на 50 л.с. и 50 Нм больше по сравнению с предыдущим мотором V8 рабочим объемом 4,5 л. С новым дизельным двигателем Toyota Land Cruiser 300 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 6,9 секунды при расходе топлива в 8,9 л на 100 км в смешанном цикле.

Напомним, продажи нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser 300 страртовали на российском рынке в конце июля. На первом этапе запуска в России автомобиль был доступен с новым бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, оснащенным двойным турбонаддувом. Мотор развивает мощность 415 л.с. и крутящий момент 650 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды. Силовая установка работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Внешний вид нового Land Cruiser 300 отличает широкая решетка радиатора в сочетании со светодиодными фарами, выраженными колесными арками и крупными задними фонарями. В интерьере автомобиля основное внимание обращает на себя новая передняя панель с большим экраном. Она плавно переходит в удобную центральную консоль, на которой логично сгруппированы органы управления самыми важными системами автомобиля. Среди новшеств в салоне стоит также отметить комфортные сиденья с множеством регулировок и новое рулевое колесо. Помимо уже привычного 4-зонного климат-контроля на заднем ряду сидений теперь доступны вентиляция сидений и 2 USB порта для зарядки гаджетов.

Оснащение Toyota Land Cruiser 300 включает мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, а также проекционный дисплей, электропривод рулевой колонки, ионизатор воздуха, систему активного подавления и оптимизации звука двигателя, беспроводную зарядку для смартфона, камеры панорамного обзора c улучшенным качеством изображения, заднюю дверь с электроприводом и бесконтактным датчиком, теплоизолирующие задние стекла и др. Автомобиль получил уникальный комплекс защиты от угона, в который входит запуск двигателя нажатием кнопки с оригинальной системой идентификации по отпечатку пальца. Также система позволяет сохранить все настройки водителя, включая положение сиденья, руля, настройки климат-контроля, зеркал, проекционного дисплея и активирует их сразу после прохождения контроля.

Toyota Land Cruiser 300 оснащается постоянным полным приводом с тремя принудительными жесткими блокировками, адаптивной подвеской AVS и интегрированной системой активного управления VDIM, которая также управляет системой кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS нового поколения.

Модель оснащается системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select с уже привычными режимами, получившей новые режимы Auto и Глубокий снег. Система помощи при движении по бездорожью Multi-Terrain Monitor с функцией проекции пространства под днищем автомобиля получила новые 3D виды. Также автомобиль получил обновленную систему поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control. При дорожном просвете в 230 мм угол въезда автомобиля составляет 32 градуса, а угол съезда – 26,5 градусов.

За безопасность водителя и пассажиров в дороге отвечает пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense последнего поколения, который теперь включает систему удержания автомобиля по центру полосы движения (LTA), адаптивный круиз-контроль, работающий во всем диапазоне скоростей до полной остановки и адаптивную систему дальнего света фар (AHS), которая способна определять задние фонари впереди идущего автомобиля или фары встречного и корректировать световой пучок так, чтобы не ослеплять водителей. При маневрировании на узких городских улицах на помощь придут передние и задние датчики с функцией автоматического торможения.

Подробно о Toyota Land Cruiser 300, а также о других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Toyota