Volvo отзывает в России 12 внедорожников XC90

Компания «Вольво Карс» 1 июля объявила об отзыве 12 внедорожников Volvo XC90, реализованных с 2019-го по 2020 год. Причина отзыва: в результате исследований, проведенных Volvo Cars, установлено, что при попадании жидкости/капель на сенсорный дисплей управления, находящийся между задними сиденьями, сигнал, поступающий на дисплей, может восприниматься системой как «постоянно действующее» касание, сообщает пресс-служба Росстандарта. Это может приводить к тому, что при использовании дисплея для управления сиденьем переднего пассажира, выбранная для него операция будет выполняться до достижения крайнего положения, что в свою очередь может стать причиной травмы. На всех автомобилях будет обновлено программное обеспечение модуля управления систем. До выхода нового программного обеспечения владельцам будут даны рекомендации, как избежать описанной проблемы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 102 автомобилей Volvo V60 Cross Country, V90 Cross Country и XC90, реализованных в 2020 году. В указанных автомобилях затяжка болтов крепления модуля управления системой SRS может не соответствовать спецификации, что может привести к неправильной работе модуля и оповещению водителя о неисправности системы SRS. На всех автомобилях должна быть проведена проверка и, при необходимости, затяжка креплений модуля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры Volvo реализовали 3610 автомобилей, что на 85% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки стал полноразмерный кроссовер ХС90, разошедшийся в количестве 1053 единиц (+97%).

В каких городах есть дилерские центры Volvo, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Volvo