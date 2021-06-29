Производитель грузовых автомобилей DAF отмечает 10-летие официального представительства марки в России. Первое мероприятие, посвященное этому юбилею, прошло в июне на автодроме ADM Raceway Мячково, сообщает пресс-служба «ДАФ Тракс Рус».

На площадке были представлены 11 транспортных средств DAF: седельные тягачи СF и XF, включая версию Low Deck, и шасси CF и LF с кузовами для различных сфер применения: самосвал, автобетоносмеситель и мусоровоз, а также бортовая платформа с краном-манипулятором.

На подмосковном автодроме ADM Raceway Мячково уже много лет проходят профессиональные соревнования по кольцевым автогонкам, и DAF предоставил гостям уникальную возможность: пройти тест-драйв тягачей DAF XF с кабинами Super Space Cab и Space Сab на настоящем гоночном треке. Дополнительно на специальной площадке была создана зона имитации маневрирования в городском пространстве на застроенных шасси. Участникам тест-драйвов помогали профессиональные тренеры, которые обучают эффективному вождению DAF EcoDrive.

В официальной части глава представительства «ДАФ Тракс Рус» Ари Хендрикс рассказал о достижениях на российском рынке за прошедшие 10 лет и поделился планами развитиям компании. Он отметил, что за 10 лет клиентам передали более 25 тыс. транспортных средств DAF, а парк DAF в России на 1 января 2021 года превысил отметку в 50 тыс. грузовиков. Дилерская сеть представлена 30 сервисными станциями, количество точек по реализации оригинальных запчастей под марками DAF и TRP выросло до 21. Дилеры инвестировали в строительство сервисных станций DAF около 60 млн евро, что составляет 10% от объема инвестиций в развитие всей дилерской сети DAF в Европе.

Последние несколько лет оказались особенно продуктивными для DAF: в 2019 году на выставке Comtrans состоялась презентация нового модельного ряда грузовиков, заработала программа сервисных контрактов DAF MultiSupport, стартовал проект финансирования совместно с партнером DAF – компанией «Альфа-Лизинг». Для ключевых клиентов было организовано более 20 долгосрочных тест-драйвов DAF, которые доказали высокую топливную экономичность и техническую надежность седельных тягачей New DAF XF.

Поздравить компанию DAF с юбилеем приехали представители дилеров, партнеров и клиенты DAF московского региона. До конца года пройдет еще несколько масштабных встреч с клиентами в различных регионах России.

Фото: «ДАФ Тракс Рус»