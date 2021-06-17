Более 5,7 тысячи внедорожников Suzuki Jimny попали под отзыв в России

Компания «Сузуки Мотор Рус» 16 июня объявила об отзыве 2675 внедорожников Suzuki Jimny, изготовленных с 17 июня 2019-го по 27 февраля 2021 года. Причины отзыва: вследствие многократного открывания/закрывания дверей, провода в жгуте проводов передних дверей могут быть повреждены/поломаны. В результате повреждения жгута проводов может быть нарушено нормальное функционирование электрических элементов управления, расположенных в двери автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена замена жгутов проводов передних дверей. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Еще 3039 автомобилей той же марки будут отозваны по следующей причине: в случае большой разности температур между окружающей средой и внутри салона автомобиля, при внутренней циркуляции воздуха в салоне, на внутренней поверхности панели крыши могут образовываться и скапливаться капли конденсата. Попадание капель конденсата в разъемы кнопки SOS и/или микрофона системы экстренного вызова («ЭРА-ГЛОНАСС») может вызвать некорректную работу системы, а также вызвать появление предупреждающего индикатора на приборной панели, информирующего о необходимости обратиться к дилеру для проверки системы. На всех автомобилях будут выполнены работы по улучшению влагозащитных свойств некоторых элементов системы экстренного вызова («ЭРА-ГЛОНАСС»).

Напомним, четвертое поколение Suzuki Jimny появилось на российском рынке в августе 2019 года. Внедорожник представлен в двух комплектациях – GL и GLX – по цене от 1 млн 789 тыс. рублей до 1 млн 999 тыс. рублей соответственно.

В комплектации GL новый Suzuki Jimny оснащается электроприводом регулировок боковых зеркал заднего вида, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями Isofix на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях. Для автомобиля доступны ABS и ESP, система помощи при старте на подъеме (Hill-Hold), система помощи при спуске с горы (HDC), система мониторинга давления в шинах (TPMS), система помощь при экстренном торможении (Brake Assist), система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Версия GLX нового Jimny включает в себя также передние светодиодные LED фары прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему и Bluetooth, круиз-контролем, ручку рычага коробки передач с отделкой под рояльный лак, розетку 12В на центральной консоли и в багажном отделении, органайзер багажного отделения.

Новый Suzuki Jimny доступен на российском рынке с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической передач или 4-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin. Как и прежде, внедорожник имеет лонжеронную раму лестничного типа, прочную зависимую подвеску, а также подключаемый полный привод. Для автомобиля в новом поколении доступна интеллектуальная система полного привода AllGrip Pro. Особенностью этой системы является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя. Подключаемый полный привод Jimny может работать в трех конфигурациях: 2Н, 4Н и 4L. Что касается геометрии нового Jimny, угол въезда составляет 37 градусов, съезда – 49, угол продольной проходимости равен 28 градусам. Радиус разворота внедорожника составляет 4,9 м, дорожный просвет равен 210 мм.

В каких городах есть дилерские центры Suzuki, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Suzuki