Автомобили Volkswagen Touareg и Audi Q3 попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» 3 июня объявила об отзыве 148 внедорожников Volkswagen Touareg, реализованных с 2020-го по 2021 год. Причины отзыва: на некоторых выпущенных в определенный период автомобилях Volkswagen, оснащенных системой контроля давления в шинах, могут возникать сбои в работе системы, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будут заменены все четыре датчика давления в шинах. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Кроме того, компания «Фольксваген Груп Рус» 3 июня объявила об отзыве 143 кроссоверов Audi Q3 и Q3 Sportback, изготовленных в 2021 году. Причины отзыва: на автомобилях Audi Q3 и Q3 Sportback, выпущенных в определенный период, может быть нарушена работа механизма сматывания ремня безопасности правого переднего сиденья. У поставщика возникли отклонения в процессе производства устройства сматывания ремня. В некоторых ситуациях может не сработать блокировка ремня безопасности при резком торможении или опрокидывании автомобиля вбок. Преднатяжитель ремня безопасности и инерционная блокировка ремня безопасности при этом работают исправно. На всех автомобилях будет проведена проверка и при необходимости замена переднего правого трехточечного ремня безопасности с преднатяжителем.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», приказом Росстандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации вводится новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725–2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов». Стандарт разработан ФГУП «НАМИ» и вводится в действие с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения. Как отмечается, отзыв продукции является важнейшим элементом процесса обеспечения безопасности продукции во многих странах мира, однако вплоть до настоящего времени единые унифицированные требования в области отзыва продукции, учитывающих специфику автомобильной отрасли, отсутствуют как на международном, так и на национальном уровне. Разработанный стандарт установил руководство, общие требования и терминологию в отношении процедур отзыва продукции автомобилестроения в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества и окружающей среды. Согласно стандарту инициирование отзыва предусмотрено при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям, а также на основании оценки риска, связанного с ее использованием.

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Фото: Volkswagen