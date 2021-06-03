Suzuki в мае увеличила продажи в России в 2,7 раза

Российские дилеры Suzuki в мае реализовали 931 автомобиль – это в 2,7 раза больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 3828 машин, что на 48% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в мае остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 608 экземпляров (рост в 2,3 раза). Внедорожник Suzuki Jimny выбрали 162 покупателя, что в 3,3 раза выше показателя годичной давности. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 161 автомобиль (рост в 4,2 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Сузуки Мотор Рус» планирует продать в России 10 тыс. автомобилей – на 25% больше, чем годом ранее (7961 шт.). Это, по оценкам компании, позволит занять марке Suzuki 0,6% российского авторынка – лучший показатель с 2017 года. В 2022 году «Сузуки Мотор Рус» ставит перед собой цель реализовать на российском рынке 13 тыс. автомобилей.

Стоит отметить, что представленная стратегия «Сузуки Мотор Рус» основана на текущем модельном ряде Suzuki в России, который включает кроссоверы Vitara и SX4, а также внедорожник Jimny. Новых моделей в нашу страну компания пока привозить не планирует. Как сообщалось ранее, в 2021 году на российском рынке появится новая спецверсия кроссовера Suzuki Vitara.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Suzuki