Porsche отзывает в России 2 кроссовера Macan

Компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 2 кроссоверов Porsche Macan, изготовленных в с 19 января 2021 года. Причины отзыва: существует вероятность того, что отдельные резьбовые соединения амортизаторов на передней и задней осях соответствующих автомобилей могли быть многократно затянуты в процессе их производства, в результате чего долговечность этих соединений не может быть гарантирована, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях соответствующие крепежные элементы на передней и задней осях будут проверены, при необходимости – заменены, и повторно затянуты в соответствии с действующими техническими требованиями. Если по результатам проверки выяснится, что резьбовые соединения амортизаторов на передней оси нуждаются в доработке, то, помимо крепежных элементов, на соответствующей стороне автомобиля будет также заменен опорный кронштейн амортизационной стойки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», приказом Росстандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации вводится новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725–2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов». Стандарт разработан ФГУП «НАМИ» и вводится в действие с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения. Как отмечается, отзыв продукции является важнейшим элементом процесса обеспечения безопасности продукции во многих странах мира, однако вплоть до настоящего времени единые унифицированные требования в области отзыва продукции, учитывающих специфику автомобильной отрасли, отсутствуют как на международном, так и на национальном уровне. Разработанный стандарт установил руководство, общие требования и терминологию в отношении процедур отзыва продукции автомобилестроения в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества и окружающей среды. Согласно стандарту инициирование отзыва предусмотрено при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям, а также на основании оценки риска, связанного с ее использованием.

Во сколько обойдется содержание Porsche Macan или другого автомобиля, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Porsche