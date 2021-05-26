Более 7 тысяч кроссоверов Subaru XV и Forester попали под отзыв в России

Компания «Субару Мотор» 25 мая объявила об отзыве 7248 кроссоверов Subaru XV и Forester, изготовленных с 2017-го по 2019 год. Причины отзыва: во время эксплуатации автомобиля болты кронштейна заднего стабилизатора могут ослабевать, и это может стать причиной аномального шума. Если автомобиль продолжает эксплуатироваться, то болт может выпасть, а сам кронштейн может начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали, такие, как тормозная трубка, ведущий вал или подрамник, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверено состояние болтов и проведена их затяжка до необходимого момента. В случае утери болта/болтов, будут установлены новые болты. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», приказом Росстандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации вводится новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725–2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов». Стандарт разработан ФГУП «НАМИ» и вводится в действие с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения. Как отмечается, отзыв продукции является важнейшим элементом процесса обеспечения безопасности продукции во многих странах мира, однако вплоть до настоящего времени единые унифицированные требования в области отзыва продукции, учитывающих специфику автомобильной отрасли, отсутствуют как на международном, так и на национальном уровне. Разработанный стандарт установил руководство, общие требования и терминологию в отношении процедур отзыва продукции автомобилестроения в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества и окружающей среды. Согласно стандарту инициирование отзыва предусмотрено при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям, а также на основании оценки риска, связанного с ее использованием.

Во сколько обойдется содержание автомобиля марки Subaru (и не только) – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Subaru