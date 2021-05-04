Audi и Mercedes-Benz отзывают автомобили в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 103 автомобилей Audi A6 и A7, реализованных с 2019-го по 2021 год. Причины отзыва: на автомобилях Audi A6 и A7, выпущенных в определенный период, в ДТП со срабатыванием подушки безопасности переднего пассажира возможно неполное раскрытие воздушного мешка, что снижает потенциальную степень защиты, обеспечиваемую подушкой безопасности. Кроме того, при срабатывании могут оторваться пластмассовые части, сообщает пресс-служба Росстандарта. Причина – отклонение в процессе производства передней панели. В подобных случаях нельзя исключить повышенный риск травмирования. На всех автомобилях будет проведена проверка и, при необходимости, доработка передней панели. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Кроме того, компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 31 автомобиля Mercedes-Benz A-класса и B-класса, реализованных с 2019-го по 2020 год. Также отзыву подлежат 2 автомобиля Mercedes-Benz C-класса и GLC, реализованных с 2017-го по 2019 год. На всех автомобилях будет проверен отвод конденсата и при необходимости замена короба кондиционера.

Напомним, в апреле компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 249 автомобилей Mercedes-Benz AMG GT-Класс, реализованных с 2018-го по 2020 год. Причина отзыва: крышки ступицы колеса со звездой Mercedes могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией. На всех автомобилях должны быть заменены крышки ступицы колеса. Также отзыву подлежат 5 автомобилей Mercedes-Benz GLE/GLS, реализованных в период с 2019-го по 2020 год. Причина отзыва: шины производителя Continental могут не соответствовать спецификации. На всех автомобилях должны быть проверены и при необходимости заменены шины на затронутых автомобилях.

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Фото: Mercedes-Benz