Фургоны Renault Master и Volkswagen T6.1 попали под отзыв в России

Компания «Рено Россия» 30 апреля объявила об отзыве 229 фургонов Renault Master, реализованных с 29 июля 2018-го по 28 сентября 2019 года. Причины отзыва: топливопровода из-за соприкосновения с головкой блока цилиндров. На всех автомобилях по результатам проверки будет производиться замена подающего топливопровода, установка дополнительной защиты, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Кроме того, компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 8 фургонов Volkswagen T6.1, реализованных с 2020-го по 2021 год. Причина отзыва: на автомобилях Volkswagen T6.1, выпущенных в определенный период, возможно отсоединение троса селектора в коробке передач DSG. При этом невозможно включить блокировку трансмиссии на стоянке. На всех автомобилях будет проверена правильность изначальной установки троса селектора и при необходимости установка троса правильно. Если трос селектора уже отсоединился, будет проведена замена. Напомним, Volkswagen T6.1 оснащается двигателями TDI, которые предлагаются в четырех вариантах мощности: 110, 150 и 199 л.с. Версии мощностью 150 и 199 л.с. могут сочетаться с полным приводом 4Motion.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле компания «Фольксваген Груп Рус» также объявила об отзыве 1964 фургонов Volkswagen Crafter, реализованных с 2017-го по 2021 год. Причины отзыва: на автомобилях Crafter длиной более 6 м и шириной более 2 м двустороннее постоянное стояночное освещение не соответствует требованиям Технического регламента. На всех транспортных средствах, на которые распространяется действие сервисного мероприятия, с помощью конфигурирования ПО блока управления бортовой сети отключается двустороннее постоянное стояночное освещение. После этого при включении подрулевого переключателя автоматически включаются габаритные огни. В отличие от двустороннего постоянного стояночного освещения при включенных габаритных огнях дополнительно включаются боковые габаритные огни и освещение номерного знака.

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Фото: Volkswagen