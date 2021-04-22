Volkswagen отзывает в России около 2 тысяч фургонов Crafter

Компания «Фольксваген Груп Рус» 21 апреля объявила об отзыве 1964 фургонов Volkswagen Crafter, реализованных с 2017-го по 2021 год. Причины отзыва: на автомобилях Crafter длиной более 6 м и шириной более 2 м двустороннее постоянное стояночное освещение не соответствует требованиям Технического регламента, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех транспортных средствах, на которые распространяется действие сервисного мероприятия, с помощью конфигурирования ПО блока управления бортовой сети отключается двустороннее постоянное стояночное освещение. После этого при включении подрулевого переключателя автоматически включаются габаритные огни. В отличие от двустороннего постоянного стояночного освещения при включенных габаритных огнях дополнительно включаются боковые габаритные огни и освещение номерного знака. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на российском рынке для Volkswagen Crafter доступны все размеры кузовов, три варианта привода – передний, задний, полный 4Motion, два варианта трансмиссии – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая. Цены на модель начинаются от 2 млн 678 тыс. 700 рублей. В России Volkswagen Crafter получил 2,0-литровые дизельные двигатели различной мощности. Для переднего привода (поперечное расположение) предлагаются двигатели мощностью 102 л.с. и 140 л.с.; для заднего (продольное расположение) – 122 л.с. и 163 л.с. Для полного привода 4Motion предназначен мотор 140 л.с., который доступен только в сочетании с 6-ступенчатой ручной коробкой передач.

Стандартно Volkswagen Crafter для России проходит подготовку для холодного климата и оснащается дополнительным отопителем (догревателем). В качестве опции доступны обогреваемый руль, обогреваемое лобовое стекло и системы отопления кабины и грузового отделения.

Из ассистирующих систем безопасности стоит отметить активный ассистент движения по полосе Lane Assist, парковочный автопилот Park Assist, ассистент движения с прицепом Trailer Assist, систему определения усталости Rest Assist и ассистент управления головным светом Light Assist. Что касается систем пассивной безопасности, то здесь, наряду с фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также подушками безопасности для защиты головы для водителя и переднего пассажира, также имеются камера заднего вида Rear View, ассистент выезда с парковки Rear Traffic Alert и разработанная специально для нового Crafter сенсорная защита боковых сторон кузова.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Volkswagen реализовали 1247 легких коммерческих автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.

Фото: Volkswagen