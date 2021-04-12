Ежегодная Конвенция РОАД пройдет в середине апреля

14 и 15 апреля ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) проведет ежегодный отраслевой форум — Конвенция РОАД 2021 ONline. В нем примут участие более 2000 российских автодилеров, автопроизводителей, представителей государственной власти, экспертов отрасли и СМИ.

Программа мероприятия включает в себя как генеральные сессии, так и несколько параллельных потоков, в каждом из которых будут представлены мастер-классы по различным тематикам.

Например, в первый день работы форума в рамках генеральной сессии «Авторитейл сегодня. Поддержка госструктур и производителей» выступят Александр Морозов (Минпромторг), Александр Гурко (НП ГЛОНАСС), Вячеслав Зубарев (РОАД), Томас Штэрцель (АЕБ), Роман Кузьмин (Газпромнефть – СМ).

Во второй день работы темой дня станет «Будущее авторитейла, новинки и тренды развития». Со своим докладом выступит директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, который представит развернутый анализ ситуации на авторынке.

Помимо привычных образовательных мастер-классов и выступлений спикеров, программу Конвенции дополнит 3D-выставка инновационных продуктов, которые помогут повысить эффективность работы дилерских предприятий.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться для участия можно здесь. Участие бесплатное.