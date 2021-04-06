На конференции «Высшая передача» обсудили перспективы автодилеров Урала и Сибири

30 марта 2021 года состоялась онлайн-конференция «Высшая передача» для дилеров легковых автомобилей в регионах Урала и Сибири. Организатором мероприятия выступила компания Авито Авто, а участие в нем приняли представители крупнейших региональных дилерских центров и другие профессионалы отрасли.

Согласно данным Авито Авто, которые представил аналитик компании Алексей Ткачук, рост спроса на автомобили с пробегом в Уральском и Сибирском регионах вырос на 80% по сравнению с началом прошлого года. Тогда склады дилеров регулярно пополнялись и выкуп был налажен бесперебойно, однако последующие карантинные ограничения внесли свои коррективы, что привело к снижению предложений о продаже автомобилей с пробегом.

На Урале в феврале текущего года самыми популярными по количеству запросов автомобилями с пробегом стали модели отечественного производства, а вот в Сибири самой востребованной моделью оказалась Toyota Corolla, потеснившая продукцию АВТОВАЗа.

«Если вы автодилер и хотите выкупать с рынка самые оборачиваемые автомобили, обратите внимание на кардинальные различия в предпочтениях покупателей в Уральском и Сибирском регионах», – подчеркнул Ткачук.

Кроме того, эксперт обратил внимание на усиление влияния дилеров и профессиональных продавцов на вторичном рынке. Так, по данным Авито Авто, год назад объявления от частных продавцов составляли порядка 70%, однако за последний год количество профессионалов, которые пользуются классифайдами, существенно увеличилось. По прогнозам экспертов в ближайшие 2 – 3 года доля объявлений от частных лиц может снизиться до 50%.

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков отметил, что во втором квартале 2021 года можно ожидать положительную динамику продаж во всех сегментах в целом по России.

«На Урал приходится 10% всех продаж новых автомобилей в стране. То есть каждый десятый новый автомобиль продается именно здесь. Сибирь чуть отстает – 7%. По подержанным автомобилям Урал занимает 9%, Сибирь – почти 14%, и общая динамика рынка здесь лучше, чем в целом по России», – подчеркнул Целиков.

Такая картина, а также один из самых высоких в стране показателей количества автомобилей на 1000 человек (в обоих регионах – выше 50 единиц) делает эти региональные рынки крайне привлекательными для автодилеров.

Полный список официальных дилеров Урала, Сибири и других регионов с разбивкой по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОСТАТ