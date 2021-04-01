Ford отзывает около 3 тысяч автомобилей в России

Компания «Форд Соллерс Холдинг» объявила об отзыве 2897 автомобилей Ford Mondeo, Galaxy и S-Max, изготовленных с 24 сентября 2014-го по 26 августа 2015 года. Причины отзыва: при эксплуатации некоторых автомобилей в условиях высокой коррозии, связанной с использованием дорожной соли, может возникнуть трещина одного или нескольких из трех болтов электродвигателя рулевого механизма из-за коррозии, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях в зависимости от состояния болтов крепления электродвигателя рулевого механизма будет произведена замена на новые, с нанесением ингибитора коррозии, а в случаях их отсутствия или поломки, будет произведена замена рулевого механизма в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте 2019 года акционеры совместного предприятия «Соллерс Форд» объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. В результате «Соллерс Форд» покинул рынок легковых автомобилей, а производство легковых моделей Ford было полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов «Соллерс Форд» в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Вместе с тем новая структура бизнеса призвана увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжается на заводе в ОЭЗ «Алабуга», тем самым сформировав более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. В новой структуре «Соллерс Форд» акционеры Ford Motor Company и «Соллерс» остаются партнерами, при этом «Соллерс» является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале.