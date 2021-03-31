Автопроизводители Британии просят отложить запрет на бензиновые машины

Крупнейшие британские автопроизводители призвали правительство Великобритании отложить введение запрета на использование автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями из-за риска падения продаж и сокращения рабочих мест. По данным газеты Guardian, против более раннего введения запрета выступили такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover и McLaren.

Согласно планам правительства Великобритании, запрет на продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет введен к 2030 году, что на 10 лет раньше, чем изначально планировалось. Гибридные автомобили будет разрешено продавать до 2035 года, пишет агентство "Прайм".

По оценкам британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), запрет к 2030 году приведет к падению продаж автомобилей в Великобритании с 2,3 миллиона в 2025 году до 800 тысяч. В случае если запрет будет введен к 2035 году, то продажи сократятся примерно до 1,2 млн единиц по сравнению с более чем 2 миллиона при запрете в 2040 году.