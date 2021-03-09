Mercedes-Benz отзывает в России около 140 внедорожников GLC

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 137 внедорожников Mercedes-Benz GLC, реализованных с 2018-го по 2019 год. Причина отзыва: резьбовое соединение плюсового провода на стартере может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверено и, при необходимости, откорректировано резьбовое соединение плюсового провода на стартере. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 38815 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 8% меньше, чем годом ранее. Наилучшие показатели продаж продемонстрировал Mercedes-Benz E-Класса (вкл. CLS), разошедшийся в количестве 7240 единиц, за ним идут кроссоверы GLE, GLC и GLS. Премиальный минивэн V-Класс стал безусловным лидером рынка среди люксовых среднегабаритных малотоннажных автомобилей. Кроме того, премиальный пикап Х-Класса, производство которого было завершено в мае 2020-го, нашел 219 покупателей.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: AutoWP.ru