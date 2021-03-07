В феврале литовский авторынок упал на 43%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам февраля составили 2574 единицы, что на 42,9% ниже показателя годичной давности. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом продажи легковых автомобилей упали на 47,4% (до 2239 шт.), реализация же коммерческих автомобилей (LCV) выросла на 32,9% (до 335 шт.). В тройку брендов-лидеров по результатам февраля вошли Fiat (881 шт.), Toyota (331 шт.) и Volkswagen (243 шт.). В премиум-сегменте самым популярным был BMW (48 шт.).

В модельном рейтинге новых легковых автомобилей на первом месте - Fiat 500, реализованный в количестве 856 единиц. В тройку лидеров вошли также Toyota RAV4 (134 шт.) и Volkswagen Tiguan (89 шт.). На рынке легких коммерческих автомобилей лидером февраля стал Renault Master, купленный в количестве 77 единиц. Дебют месяца на литовском рынке - пикап Jeep Gladiator.

Всего с начала года (за январь - февраль) в Литве было зарегистрировано 5 118 новых легковых автомобилей, что на 44% меньше, чем в прошлом году (9 138 шт.).

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Фото: Fiat