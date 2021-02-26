Lexus ES меньше всего теряет в цене среди 5-летних автомобилей сегмента E

По данным агентства «АВТОСТАТ», средний срок владения премиальным автомобилем в России составляет около 5 лет. Отсюда возникает вполне логичный вопрос: какую модель премиум-сегмента стоит купить сейчас, чтобы через 5 лет продать ее с максимальной выгодой?

Ответ на это дает исследование «Residual value – 2021», подготовленное экспертами агентства, которое позволяет сравнить между собой автомобили по индексу остаточной стоимости. Соответственно, у какой модели этот показатель выше, та меньше теряет в цене с течением времени.

К примеру, в сегменте Е самый высокий индекс остаточной стоимости по итогам 2020 года имеет седан Lexus ES. Согласно результатам исследования, этот автомобиль, который был куплен новым в 2015 году, спустя 5 лет сохраняет свою первоначальную цену на уровне 72,1%.

При этом ближайшими конкурентами модели японского бренда стали немецкие автомобили, но их индекс RV оказался ниже 65%. Так, занявший второе место Audi A7 набрал 64,6%, а финишировавший третьим Mercedes-Benz CLS – 63%.

Фото: Lexus