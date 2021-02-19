Mercedes-Benz отзывает в России автомобили А-Класс

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 3 автомобиля Mercedes-Benz А-Класс, изготовленных в августе 2020 года. Причина отзыва: правая скоба правого заднего сиденья для крепления детского кресла к кронштейну Isofix может отсутствовать, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверен и, при необходимости, заменен кронштейн Isofix. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 38815 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 8% меньше, чем годом ранее. Наилучшие показатели продаж продемонстрировал Mercedes-Benz E-Класса (вкл. CLS), разошедшийся в количестве 7240 единиц, за ним идут кроссоверы GLE, GLC и GLS. Премиальный минивэн V-Класс стал безусловным лидером рынка среди люксовых среднегабаритных малотоннажных автомобилей. Кроме того, премиальный пикап Х-Класса, производство которого было завершено в мае 2020-го, нашел 219 покупателей.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.