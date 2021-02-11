Toyota Land Cruiser – полноразмерный внедорожник с наилучшей остаточной стоимостью

Лидерство модели Toyota Land Cruiser на вторичном рынке в подсегменте SUV (E), или полноразмерных внедорожников, во многом связано с ее высокой остаточной стоимостью. Такой вывод можно сделать по итогам 7-й ежегодной премии «Residual value – 2021», которые были озвучены экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Индекс остаточной стоимости Toyota Land Cruiser в 2020 году оказывается наилучшим среди полноразмерных внедорожников в возрасте трех лет – 88,15%. Это означает, что потеря первоначальной цены у такого автомобиля, который был куплен новым в 2017-м, через три года составит в среднем около 12%.

Другие модели подсегмента SUV (E) теряют в цене сильнее. К примеру, у KIA Mohave и Volkswagen Touareg, которые в рейтинге идут следом за Toyota Land Cruiser, показатели остаточной стоимости равны 82,89% и 77,51% соответственно. То есть, за три года потеря первоначальной цены у них составит свыше 17% и 22% соответственно.

Напомним, что бренд Toyota стал лидером 7-й ежегодной премии «Residual value – 2021», завоевав в общей сложности 7 наград. Так, помимо Land Cruiser, победителями в своих сегментах стали модели Corolla, Camry и Hilux. Вторые места завоевали Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado, а третье – Fortuner.

Фото: Toyota