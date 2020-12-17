Mitsubishi отзывает в России 570 внедорожников Pajero

Компания «ММС РУС» объявила об отзыве 570 внедорожников Mitsubishi Pajero, реализованных с июня 2017 года по август 2019 года. Причина отзыва: правый нижний рычаг передней подвески может быть поврежден, что может стать причиной неустойчивого поведения автомобиля при движении, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет произведена замена правого нижнего рычага передней подвески. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в октябре 2019 года компания «ММС Рус» объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию. Таким образом, эта модель покинула российский рынок вслед за Японией и Германией. В связи с этим в продажу поступила последняя партия модели из 500 машин, которая получила название Final Edition. Всего за время присутствия на российском рынке было реализовано 80363 внедорожника Mitsubishi Pajero.

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