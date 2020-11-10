AUTOSTAT Analitic Day – 2: каким стал для авторынка 2020-й и чего ждать в 2021-м?

Хотя до конца года остается еще больше месяца, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже готовы подвести некоторые его итоги и рассказать о том, чего стоит ждать в 2021 году. 25 ноября в рамках онлайн-конференции «AUTOSTAT Analitic Day – 2» вы можете получить развернутый анализ ситуации в цифрах и графиках от ведущих экспертов автомобильного рынка.

Мы расскажем, к чему привели «американские горки» 2020 года на рынке новых, подержанных и коммерческих автомобилей. С какими результатами эти сегменты рынка заканчивают год? Какие тренды, зародившиеся в этом году, продолжат свое действие в 2021-м? Как изменилось поведение потребителей в условиях пандемии?

Мы предложим вам продукты «АВТОСТАТ», которые действительно помогают продавать автомобили. Например, покажем, как работает наш калькулятор цены авто с пробегом. Внятно и аргументировано объясним, зачем его встраивать в сайты производителей, банков, страховых компаний, а также использовать во внутренних процессах.

«Воды» не будет. Только точные цифры, наглядные слайды и ёмкие инфографики.

Участие в конференции бесплатно. Послушать, поспорить, поставить лайк спикеру может каждый. Регистрация здесь.