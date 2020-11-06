Объявлена цена на самый мощный Mercedes-Benz в истории

Компания Mercedes-Benz объявила стоимость купе Mercedes-AMG GT в специальном исполнении Black Series. Цена новинки на российском рынке составит 34 млн 970 тыс. рублей, сообщает портал Wroom.ru. «Обычный» Mercedes-AMG GT R с двигателем, развивающим 585 л.с., стоит вдвое дешевле «Черной серии» – от 15 млн 710 тыс. рублей. Купе в исполнении Black Series будет выпущено ограниченным тиражом и будет поставляться только по индивидуальным заказам.

От «обычных» вариантов модели спорткар «Черной серии» отличают увеличенная в размерах решетка радиатора, спойлеры, дополнительные воздуховоды в крыльях и бампере, огромное заднее антикрыло с регулировкой угла наклона.

Под капотом купе Mercedes-AMG GT в специальном исполнении Black Series установлен бензиновый двигатель V8 4.0, который форсирован с 585 до 730 л.с. за счет нового коленвала, увеличенных турбокомпрессоров, измененной выпускной системы и новой программы управления. Именно GT Black Series теперь считается самым мощным дорожным легковым «Мерседесом» в истории.

Увеличение отдачи мотора потребовало усиления 7-ступенчатой роботизированной коробки передач. Также купе получило мощные углерод-керамические тормоза и электронноуправляемые амортизаторы в подвеске. Кроме того, инженеры облегчили машину за счет большей доли углепластиковых кузовных панелей и тонких стекол. Все это позволило улучшить динамические характеристики автомобиля: «черное» купе может разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная скорость машины составляет 325 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году? Смотрите в «Календаре новинок».