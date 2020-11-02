Кроссовер Renault Koleos покинул российский рынок

Компания Renault завершила продажи на российском рынке кроссовера Renault Koleos. Как сообщили порталу Wroom.ru в пресс-службе французской марки, поставки этой модели в нашу страну были прекращены еще в начале года, и возобновлять их пока не планируется.

Таким образом, теперь все легковые модели и кроссоверы Renault, представленные на российском рынке, производятся локально. А единственной импортной моделью Renault в нашей стране остался коммерческий фургон Master.

Напомним, продажи кроссовера Renault Koleos стартовали на российском рынке в июле 2017 года. Модель предлагалась с бензиновыми двигателями 2.0 (144 л.с.) и 2.5 (171 л.с.), а также с 2,0-литровым дизелем мощностью 177 л.с. Все версии имели систему полного привода All-Mode 4x4i и адаптивную бесступенчатую автоматическую трансмиссию CVT X-Tronic. Стоимость Renault Koleos начиналась с отметки 1 млн 699 тыс. рублей. Спрос на кроссовер был невысоким: в прошлом году дилеры продали лишь 679 автомобилей этой модели, в то время как, например, внедорожник Duster за тот же период разошелся тиражом 39 тыс. экземпляров.