Казахстанский завод «АЗИЯ АВТО» стал победителем премии AUTONET AWARDS 2020

«АЗИЯ АВТО» получил награду международного конкурса – ежегодной премии в сфере новых транспортных технологий AUTONET AWARDS 2020. Усть-каменогорский завод стал победителем в номинации «Connected-расширения/платформы» по направлению «Транспортные телематические системы».

AUTONET AWARDS 2020 – российская национальная премия в области цифровых автотранспортных технологий. Это главная независимая отраслевая награда, признанный рупор качества и деловой репутации на рынке телематических платформ, умной городской мобильности и транспортных логистических услуг.

В этом году награждение номинантов прошло в рамках объединенного онлайн-форума «АВТОНЕТ – 2020» и Международного автомобильного научного форума «МАНФ – 2020». Организаторами выступили НП «ГЛОНАСС» и ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» при поддержке Правительства РФ. В конкурсе приняли участие более 300 российских и зарубежных компаний.

Казахстанский автосборочный завод «АЗИЯ АВТО» представил на суд жюри авторский проект телематической платформы автопроизводителя. С 2017 года инженеры и IT-специалисты «АЗИЯ АВТО» совместно с партнерами ведут разработку и внедрение телеметрической охранно-сервисной системы BIPEK Contact. Сегодня это собственный запатентованный продукт «АЗИЯ АВТО», которым оснащаются практически все автомобили, выпускаемые усть-каменогорским предприятием. Охранно-сервисная система премиум-класса позволяет с помощью мобильного приложения дистанционно управлять многими функциями автомобиля и отслеживать его техническое состояние прямо со смартфона. Сервис также открывает новые возможности для дилера.



В направлении развития и внедрения технологий предиктивного обслуживания подключенных автомобилей завод «АЗИЯ АВТО» активно сотрудничает с Восточно-Казахстанским университетом им. С. Аманжолова. Студенты применяют свои знания в области анализа больших данных, создания уникальных математических моделей для реализации концепции предиктивной аналитики и обслуживания транспортных средств. Молодые специалисты получают на предприятии не только уникальный опыт, но и именную стипендию. «АЗИЯ АВТО» заинтересован в том, чтобы в будущем молодые ученые стали частью большого коллектива компании.