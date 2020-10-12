Mercedes-Benz отзывает в России более 200 автомобилей Vito

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 204 автомобилей Mercedes-Benz Vito, реализованных с августа 2019-го по февраль 2020 года. Причиной отзыва являются установленные передние бамперы, которые не соответствуют законодательным требованиям по защите пешеходов, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все автомобили будут дооборудованы требуемой усиленной облицовкой в нижней части переднего бампера. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 18 автомобилей Mercedes-Benz V-Class/Vito, реализованных с сентября 2014-го по ноябрь 2019 года. Причиной отзыва стало то, что была некорректно проведена актуализация программного обеспечения до одобренного ранее уровня разработки. На всех автомобилях должно быть обновлено программное обеспечение. После него улучшаются показатели выброса закиси азота, превосходящие установленные законом нормы, и достигается улучшение выбросов закиси азота в условиях реальной эксплуатации.

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