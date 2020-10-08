Детройтский автосалон перенесли на сентябрь 2021 года

Североамериканский международный автосалон (NAIAS), который должен был пройти в новом формате в июне 2020 года в Детройте, перенесли на сентябрь следующего года. Таким образом, организаторы шоу решили отказаться от летнего формата выставки.

Как пишет портал Autonews.ru, новые даты проведения автосалона – 28 сентября по 9 октября. Организаторы выставки уточнили, что мотор-шоу пройдет как на открытых, так и на закрытых площадках. Как объяснил исполнительный директор NAIAS Род Альбертс, сентябрь является «отличным временем года для презентации нового продукта».

Также организаторы выставки добавили, что при выборе новых дата проведения шоу помнили и о крупном автосалоне, который переехал из Франкфурта в Мюнхен, и теперь будет проходить в начале сентября. Таким образом, эти два мотор-шоу теперь откроются всего с двухнедельной разницей.

Североамериканский автосалон в Детройте традиционно открывал автомобильный год в январе. Однако в последнее время выставка явно испытывала отток участников, и с прошлого года организаторы решили перенести ее на летнее время. В итоге эпидемия коронавируса, а также меняющийся формат различных мотор-шоу заставили их вновь пересмотреть свое решение.

Также ожидается, что в ближайшее время официально объявят о переносе автосалона в Лос-Анджеле. Это мотор-шоу должно пройти в ноябре, одного из-за ситуации с коронавирусом открытие выставки пока находится под большим вопросом. Как сообщает Automotive News, скорее всего автосалон перенесут на весну следующего года. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Выставки в США не единственные крупные автомобильные мероприятия, которые были отменены из-за нового вируса. В Европе из-за пандемии отложили открытие знаменитого Женевского автосалона. Более того, это мероприятие теперь состоится не раньше весны 2022 года. Столь поздние сроки связаны с финансовыми трудностями и последствиями пандемии коронавируса.

Что касается автосалона в Париже, то его организаторы заявили, что из-за эпидемии коронавируса мотор-шоу не сможет состояться в привычном формате. При этом о полной отмене мероприятия сказано не было.

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