Volvo начала производство электрического кроссовера XC40 Recharge P8

Компания Volvo Cars начинает производство полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8 – первого из нескольких электромобилей Volvo. Новинка уже вызвала высокий спрос – все автомобили, которые должны быть выпущены в этом году, уже проданы, при этом к заказу модель остается открытой. Первые автомобили планируется поставить клиентам в Европе в конце октября, сообщает пресс-служба Volvo Cars.

XC40 Recharge P8 представляет собой полностью электрическую версию кроссовера XC40, который построен на базе компактной модульной архитектуры CMA – передовой автомобильной платформы, разработанной совместно с Geely Group. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Как отмечается, запуск производства XC40 Recharge P8 – важный шаг, направленный на достижение амбиций Volvo Cars по сокращению выбросов углерода от каждого автомобиля на 40% к 2025 году. К тому же сроку компания ожидает, что 50% глобальных продаж придется на полностью электрические версии, остальная часть – на гибриды.

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