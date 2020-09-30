Mercedes-Benz отзывает в России более 1000 пикапов X-Class

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 29 сентября объявила 1055 автомобилей Mercedes-Benz X-Class, реализованных с февраля 2018-го по август 2019 года. Причиной отзыва является возможность возникновения негерметичности в области подсоединения гидравлического трубопровода к рулевому механизму. Это может привести к постепенной потере жидкости в гидравлической системе рулевого управления, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверено резьбовое соединение гидравлического трубопровода рулевого управления и, при необходимости, обеспечен требуемый момент затяжки, а также откорректирован уровень жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 706 пикапов Mercedes-Benz X-Class, изготовленных с января 2018-го по апрель 2019 года. Причиной отзыва стало то, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать препятствие, которого на самом деле нет. На автомобилях должно быть актуализировано программное обеспечение блока управления вспомогательными системами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2020-го компания Mercedes-Benz завершила производство пикапа Х-Class, поскольку он был нишевым продуктом и пользовался спросом только на некоторых рынках - например, в Австралии и Южной Африке.

Напомним, в России Mercedes-Benz X-Class появился весной 2018 года и с того момента в стране было продано 810 экземпляров этой модели, в том числе 547 машин в 2019 году. В настоящее время этот пикап еще доступен у официальных дилеров.

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