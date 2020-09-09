Hyundai выдала более 15 тысяч кредитов в рамках госпрограмм льготного автокредитования

Компания «Хендэ Мотор СНГ» за три месяца действия обновленных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и новых программ «Автомобиль работникам медицины» и «Автомобиль в Trade-in» выдала 15022 кредита на приобретение моделей Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Согласно условиям программ, клиентам предоставляется субсидия от государства в размере 10% (25% – для жителей Дальневосточного федерального округа) от стоимости нового автомобиля, цена которого не должна превышать 1,5 млн рублей. Суммарно по всем программам, кроссовер Creta выбрали 67% клиентов (10094 единицы). Соответственно, на покупку седана Solaris выдано 33% кредитов (4928 единиц), сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Из общего числа кредитов, выданных по госпрограммам автокредитования с 1 июня по 31 августа 2020 года совместно с банками-партнерами Hyundai Finance («Сетелем банк», «Совкомбанк» и «Русфинанс банк»), больше всего кредитов пришлось на программу «Семейный автомобиль» – 8369 единиц. Это программой могут воспользоваться семьи, в которых воспитывается хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Клиент с водительским удостоверением не должен иметь других оформленных кредитов на покупку автомобиля в период с 2019 по 2020 год.

По программе «Первый автомобиль» за три летних месяца выдан 3851 кредит. Она подходит начинающим водителям с действующим водительским удостоверением, ранее не имевшим оформленных автокредитов и автомобилей в собственности, а также не заключавшим в 2020 году других кредитных договоров на приобретение автомобиля.

Новая программа «Автомобиль в Trade-in», стартовавшая с 1 июня, также пользуется популярностью у автовладельцев. За три месяца ее действия выдано 2242 автокредита. Автомобиль, сдаваемый в счет уплаты части первоначального взноса за новую модель Hyundai, должен быть старше 6 лет и находиться в собственности клиента не менее 1 года.

Наконец, с июня по август 2020 года возможностью выгодно приобрести автомобиль в кредит с господдержкой воспользовались 560 медиков – для них действуют особые условия на покупку Hyundai Solaris и Hyundai Creta по программе «Автомобиль работникам медицины». Для участия заемщику необходимо предоставить водительское удостоверение и документ, подтверждающий трудовую деятельность в государственной медицинской организации в настоящее время.

Напомним, четыре программы автокредитования с государственным субсидированием сделали более доступными для приобретения все текущие версии седана Hyundai Solaris, а также большинство комплектаций кроссовера Hyundai Creta.