Кроссоверы Audi Q8 попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 16 автомобилей Audi Q8, реализованных в 2020 году. Причиной отзыва является возможное несоответствие автомобилей модели Audi Q8 с бензиновым двигателем V6 3,0 TFSI (EA839) требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в части предельных норм выбросов оксидов азота. Было установлено, что данное несоответствие может проявляться только при наступлении определенных условий, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет осуществлено корректирующее обновление программного обеспечения. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

По итогам семи месяцев 2020 года в нашей стране было реализовано 1026 кроссоверов Audi Q8. В результате эта модель вошла в тройку бестселлеров Audi на российском рынке.

Напомним, в июне компания «Фольксваген Груп Рус» 23 июня объявила об отзыве 157 автомобилей Audi A8, Q7 и Q8, реализованных в период с 2019 по 2020 год. Причиной отзыва стала возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях должны быть проверена дата изготовления трубки трансмиссионного масла и, при необходимости, произведена ее замена.

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