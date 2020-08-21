Mercedes-Benz V-Class/Vito в очередной раз попал под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1 автомобиля Mercedes-Benz V-Class/Vito, изготовленный в феврале 2020 года. Причиной отзыва являются не затянутые требуемым моментом затяжки два болтовых соединения, соединяющие основание каркаса сиденья слева с полом кузова. Не может исключаться ослабление болтового соединения из-за возникающих при движении динамических нагрузок. Вследствие этого не могут быть исключены негативные последствия в случае аварии, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобиле будут проверены болтовые соединения и откорректированы затяжки предписанным моментом. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле компания Mercedes-Benz начала продажи в России обновленного Vito, который доступен на выбор в трех вариантах длины, с двумя вариантами колесной базы и тремя вариантами привода. Стоимость модели в кузове фургон начинается от 2 млн 343 тыс. рублей. «Грузовой» Vito оснащается, в частности, системой направляющих для крепления поклажи и крепежными элементами на боковинах и внутренней облицовки. В качестве опции для заказа доступен усиленный пол облегченной конструкции, повышающий грузоподъемность автомобиля на 15 кг. Максимальная грузоподъемность Vito составляет 1369 кг.

Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии получил три линии исполнения – Base, Pro и Select – и стоит в России от 2 млн 924 тыс. рублей. Для «Турера» доступно несколько вариантов дверей и окон и рейлингов на крыше с поперечинами, а в салоне автомобиля предусмотрена система направляющих для перемещения сидений в задней части салона.

Грузопассажирский Vito Mixto стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей может вместить до шести человек, а объем его грузового отделения составляет до 4,1 куб.м.