Более 700 пикапов Mercedes-Benz X-Class попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 706 пикапов Mercedes-Benz X-Class, изготовленных с января 2018-го по апрель 2019 года. Причиной отзыва является то, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать препятствие, которого на самом деле нет, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет актуализировано программное обеспечение блока управления вспомогательными системами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2020-го компания Mercedes-Benz завершила производство пикапа Х-Class, поскольку он был нишевым продуктом и пользовался спросом только на некоторых рынках - например, в Австралии и Южной Африке.

Напомним, в России Mercedes-Benz X-Class появился весной 2018 года и с того момента в стране было продано 810 экземпляров этой модели, в том числе 547 машин в 2019 году. В настоящее время этот пикап еще доступен у официальных дилеров.