Более 700 пикапов Mercedes-Benz X-Class попали под отзыв в России | АВТОСТАТ

Более 700 пикапов Mercedes-Benz X-Class попали под отзыв в России

218 0

d40f6dae-670-0

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 706 пикапов Mercedes-Benz X-Class, изготовленных с января 2018-го по апрель 2019 года. Причиной отзыва является то, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать препятствие, которого на самом деле нет, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет актуализировано программное обеспечение блока управления вспомогательными системами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2020-го компания Mercedes-Benz завершила производство пикапа Х-Class, поскольку он был нишевым продуктом и пользовался спросом только на некоторых рынках - например, в Австралии и Южной Африке.

Напомним, в России Mercedes-Benz X-Class появился весной 2018 года и с того момента в стране было продано 810 экземпляров этой модели, в том числе 547 машин в 2019 году. В настоящее время этот пикап еще доступен у официальных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв премиум-марки сегмент pickup mercedes-benz mercedes-benz x-class

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно