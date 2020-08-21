Более 400 кроссоверов BMW X6 попали под отзыв в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 417 автомобилей BMW X6 и X6M, реализованных в период с декабря 2019-го по март 2020 года. Причиной отзыва является возможное расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания. Последствием такого некачественного склеивания является слегка выступающий спойлер, сообщает пресс-служба Росстандарта. Впоследствии при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания, что может привести к значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха. На всех автомобилях будет выполнена проверка верхнего заднего спойлера и, при необходимости, его замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июле компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 530 автомобилей BMW 3-й серии, Z4, X3 M и X4 M, изготовленных с октября 2018 года по апрель 2019 года. Причиной отзыва является повышенная вибрация, которая может привести к поломке поперечных рулевых тяг. В случае поломки поперечной рулевой тяги серьезно ухудшается управляемость автомобиля. На автомобилях должна быть выполнена замена обеих поперечных рулевых тяг.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры BMW реализовали 17110 автомобилей – на 14% меньше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке. Самой продаваемой моделью BMW в нашей стране стал кроссовер Х5, который в январе-июне выбрал 3301 покупатель (+35%). Второе место занял полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 2522 штуки (+143%). Замыкает тройку бестселлеров BMW по-прежнему компактный кроссовер X3 с показателем 2388 автомобилей (-18%). Одним из главных драйверов роста в первом полугодии также стал новый BMW 2 серии Gran Coupe: после дебюта в марте реализовано более 150 автомобилей. Кроме того, продолжает расти спрос на BMW Z4 (+30%) и BMW 8 серии (+3%). Ключевыми новинками второй половины года станут новый BMW 4 серии Coupe, а также обновленные BMW 5 серии и 6 серии GT, которые уже доступны для заказа у российских дилеров.