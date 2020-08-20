Mercedes-Benz V-Class вновь попал под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1 автомобиля Mercedes-Benz V-Class, реализованного в ноябре 2019 года. Причиной отзыва являются установленные подголовники задних сидений со стойками от других моделей. В связи с этим возникает повышенный риск получения травм задними пассажирами при возникновении аварии, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобиле будут проверены и заменены подголовники задних сидений. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, накануне компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 45 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, изготовленных в марте 2019 года. Причиной отзыва являются установленные подголовники задних сидений с некорректной нижней конструкцией, включая стойки подголовника. Подголовники специально сконструированы с учетом высоты и расстояния до затылка, чтобы при аварии снизить риск повреждения шеи и возникновения хлыстовой травмы. На потенциально затронутых автомобилях данная функция не может быть обеспечена, и не может исключаться повышенный риск получения травм задними пассажирами при возникновении аварии. На автомобилях подголовники задних сидений должны быть проверены и, при необходимости, заменены.

Кроме того, ранее компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 9 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, реализованных в феврале 2019 года. Причиной отзыва стали подголовники, на которых при определенных условиях возможно отслоение обивки от крепежных стоек. В случае аварии увеличится риск получения травм из-за обнажившихся стоек и отсутствия удерживающего действия обивки подголовников. На всех автомобилях подголовники должны быть заменены.

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