Более 1200 автомобилей Mercedes-Benz Vito попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» сегодня объявила об отзыве 1246 автомобилей Mercedes-Benz Vito, реализованных с июля 2014-го по июнь 2018 года. Причиной отзыва является установленная дополнительная АКБ под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья. Ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к короткому замыканию, если при помещении проводящего предмета произойдет замыкание между двумя полюсами АКБ. Поэтому нельзя исключать риск возникновения пожара, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет дополнительно установлена крышка на основание каркаса сиденья. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, накануне компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 9 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, реализованных в феврале 2019 года. Причиной отзыва стали подголовники, на которых при определенных условиях возможно отслоение обивки от крепежных стоек. В случае аварии увеличится риск получения травм из-за обнажившихся стоек и отсутствия удерживающего действия обивки подголовников. На всех автомобилях подголовники должны быть заменены.

Кроме того, на прошлой неделе под отзыв попали 9 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, реализованных в августе 2019 года. Причина отзыва: втулка сдвижной двери справа может иметь электрическую неисправность, что может привести к невозможности обеспечения работы функции блокировки и разблокировки сдвижной двери должным образом. Если данная неисправность возникнет при аварии и заблокированная сдвижная дверь не разблокируется автоматически, то необходимые вспомогательные и спасательные мероприятия могут затянуться, так как сдвижную дверь невозможно будет открыть снаружи. Открывание сдвижной двери изнутри не затрагивается возможной электрической неисправностью. На всех автомобилях должна быть заменена контактная втулка на контактном выключателе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле компания Mercedes-Benz начала продажи в России обновленного Vito, который доступен на выбор в трех вариантах длины, с двумя вариантами колесной базы и тремя вариантами привода. Стоимость модели в кузове фургон начинается от 2 млн 343 тыс. рублей. «Грузовой» Vito оснащается, в частности, системой направляющих для крепления поклажи и крепежными элементами на боковинах и внутренней облицовки. В качестве опции для заказа доступен усиленный пол облегченной конструкции, повышающий грузоподъемность автомобиля на 15 кг. Максимальная грузоподъемность Vito составляет 1369 кг.

Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии получил три линии исполнения – Base, Pro и Select – и стоит в России от 2 млн 924 тыс. рублей. Для «Турера» доступно несколько вариантов дверей и окон и рейлингов на крыше с поперечинами, а в салоне автомобиля предусмотрена система направляющих для перемещения сидений в задней части салона.

Грузопассажирский Vito Mixto стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей может вместить до шести человек, а объем его грузового отделения составляет до 4,1 куб.м.

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